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Україна експортуватиме до США танк "Оплот"

4464 Читать новость на русском
Танк
Танк "Оплот" / Завод імені Малишева

Державне підприємство "Завод імені Малишева" поставить на експорт до Сполучених Штатів один танк "Оплот". В подальшому це може призвести до співробітництва між Україною та США у сфері важкого озброєння.

Як повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству "Оборонно-промисловий кур’єр" представник українського збройного бізнесу, поставку буде здійснено через державну компанію – спецекспортера.

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Співрозмовник "ОПК" вважає таку поставку перспективною, оскільки, за його словами, йдеться про вивчення американською стороною українських технологій та ймовірного військово-технічного співробітництва з Україною.

Варто зазначити, що у 2018 році ДП "Завод імені Малишева" завершує таїландський танковий контракт. У 2017 році завод відвантажив для Таїланду чотири партії танків БМ "Оплот", три з яких у кількості 17 одиниць вже отримані замовником. Остання партія з шести машин залишила підприємство 27 грудня 2017 року.

Крім того, згідно з повідомленням офіційних осіб, в поточному році перші танки "Оплот" можуть з’явитися у складі ЗСУ.

Варто додати, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес нещодавно відвідував танковий завод у Харкові, де і виробляють танки "Оплот", після чого висловив здивування оборонною сферою України.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Зброя
Джерело: 24 Канал
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