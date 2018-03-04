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Это не победа, а оборудка, – эксперт про "Джавелины"

3451 Читати новину українською
Украинские аналоги не хуже американских?
Украинские аналоги не хуже американских? / 62.ua

Противотанковые оборонительные комплексы "Джавелин", соглашение о продаже которых Украине принял Госдеп США не смогут выполнять свою главную функцию – сдерживание российского агрессора. И покупкой это тоже назвать трудно.

Такое мнение сайту "24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Большой вопрос целесообразности этой сделки. Стоимость "Джавелин" в 14 раз превышает стоимость украинской "Стугны". Почему мы постоянно поддерживаем американскую промышленность? Не только ВПК, но и вообще промышленный комплекс США, закупая то локомотивы, то уголь? "Стугна" ничем не уступает "Джавелин". Из-за ее гораздо меньшей стоимости мы могли бы в значительно большей степени оснастить ВСУ,
— убежден Снегирев.

По его словам, на самом деле во время войны следовало бы сосредоточить внимание на развитии собственного ВПК. Как говорит эксперт, есть такое понятие как государственный оборонный заказ. Деньги, выделяемые на армию, на ее переоснащение, должны были бы в первую очередь идти на нужды собственного ВПК в соответствии с современными отечественными образцами.

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Кроме того, отмечает Снегирев, по условиям соглашения, "Джавелин" будут храниться на Яворивском полигоне во Львовской области. То есть не на передовой линии фронта, где они бы выполняли функцию сдерживания российского агрессора.

Функционально "Джавелин" не будут выполнять свое оборонное назначение. Когда говорят, что это знак, политическое решение, которое свидетельствует о поддержке Украины Западом, то это не соответствует действительности. За какие-то непонятные "знаки" не стоит платить в 14 раз дороже только для того, чтобы иметь оружие, которое не будет использоваться по назначению. Это не победа, а оборудка,
— считает Дмитрий Снегирев.

Напомним, Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок "Джавелин" (37 пусковых установок и 210 ракет) на сумму 47 долларов. Хотя посол США в Украине Мари Йованович заверила, что они достанутся Украине совершенно бесплатно.

1 марта Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Среди прочего он заявил об испытаниях новой крылатой ракеты с ядерным двигателем. По его словам, в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Во время его выступления даже показали видео испытания этой ракеты. По словам Путина, новая ракета обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Он также заявил, что Россия сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. Фаза испытаний уже началась.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" — оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости — вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Что такое "Стугна"? Отечественный противотанковый ракетный комплекс, разработанный Киевским КБ "Луч".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости США Оружие
Источник: 24 Канал
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