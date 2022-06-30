Об этом 24 канала рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он говорит, что в государстве сплошной лжи всегда найдут какие-то объяснения, но это полный бред.

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По его словам, россияне еще раньше ставили ультиматумы и угрожали НАТО.

"В Альянсе заявили, что принимают Финляндию и Швецию, а Украину перевооружат. Конечно, они не поставят нам ядерное оружие, но все остальное доставят", – говорит Цимбалюк.

Он подчеркнул, что сейчас в Кремле говорят, что России стало больше возле НАТО.

Но Альянсу безразлично, Россию никто не боится. Если до полномасштабного вторжения в Украину были такие беспокойства, то сейчас украинцы показали, что россиян можно и нужно убивать.

– объяснил журналист.

Цимбалюк говорит, что Шойгу – это просто классный аниматор, снимавший преимущественно танковый биатлон, однако российские танкисты гибнут в Украине.

Роман Цимбалюк говорил о лжи России и действиях Путина: видео



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