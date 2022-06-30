Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він каже, що в державі суцільної брехні завжди знайдуть якісь пояснення, але це повна маячня.
До теми Ердоган каже, що "у постійному контакті" з Путіним і намагається "прокласти шлях до миру"
За його словами, росіяни ще раніше ставили ультиматуми та погрожували НАТО.
"В Альянсі заявили, що приймають Фінляндію та Швецію, а Україну переозброять. Звісно, вони не поставлять нам ядерної зброї, але все решта доставлять", – каже Цимбалюк.
Він підкреслив, що зараз у Кремлі кажуть, начебто Росії стало більше біля НАТО.
Але Альянсу байдуже, Росії ніхто не боїться. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україну були такі занепокоєння, то зараз українці показали, що росіян можна і треба вбивати,
– пояснив журналіст.
Цимбалюк каже, що Шойгу – це просто класний аніматор, який знімав переважно танковий біатлон, проте російські танкісти гинуть в Україні.
Роман Цимбалюк говорив про брехню Росії та дії Путіна: відео
Головне про саміт НАТО
- З 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. За підсумками генсек Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить політичну та практичну підтримку України.
- За його словами, там прийняли рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист і стійкість України.
- Генсек НАТО наполягає, аби Москва вивела свої війська з української території. Також Альянс прийняв нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – не партнер, а головна загроза безпеці.