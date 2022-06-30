Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він каже, що в державі суцільної брехні завжди знайдуть якісь пояснення, але це повна маячня.

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За його словами, росіяни ще раніше ставили ультиматуми та погрожували НАТО.

"В Альянсі заявили, що приймають Фінляндію та Швецію, а Україну переозброять. Звісно, вони не поставлять нам ядерної зброї, але все решта доставлять", – каже Цимбалюк.

Він підкреслив, що зараз у Кремлі кажуть, начебто Росії стало більше біля НАТО.

Але Альянсу байдуже, Росії ніхто не боїться. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україну були такі занепокоєння, то зараз українці показали, що росіян можна і треба вбивати,

– пояснив журналіст.

Цимбалюк каже, що Шойгу – це просто класний аніматор, який знімав переважно танковий біатлон, проте російські танкісти гинуть в Україні.

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