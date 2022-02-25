Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович говорит, что Польша передает первым пакетом для ВСУ 60 мм минометов (100 штук) и боеприпасов к ним (1500 штук), БПЛА (8 комплектов).

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Кроме того, планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:

152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 штук;

23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 штук;

23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5000 штук (возможно дополнительно 66 тысяч штук);

кевларовые боевые шлемы – 42 тысячи штук;

также готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тысяч штук.

Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования со США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК),

– заявил Арестович.

В МИД Украины выразили благодарность США, Канаде, ЕС и другим международным партнерам за введение новых экономических санкций против России. Однако этого недостаточно, чтобы остановить российскую войну против Украины.

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Текст публикации Алексея Арестовича:

Полчаса назад Столтенберг в прямом эфире заявил следующее: "Соглашения НАТО с Россией больше не работают. Мы разворачиваем дополнительные элементы сил быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе. НАТО предоставит Украине системы ПВО и большое количество вооружений". Пока вопрос логистики.

Польша передает первым пакетом в рамках материально-технической помощи ВСУ Правительством РП утверждена передача:

60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).

Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:

152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;

23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25336 шт.;

23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);

Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.

Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования со США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).

Готовы передать 5,56x45 мм автоматов Grot – 10 тыс. шт.