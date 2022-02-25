Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович каже, що Польща передає першим пакетом для ЗСУ 60 мм мінометів (100 штук) та боєприпасів до них (1500 штук), БПЛА (8 комплектів).

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Окрім того, планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:

152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 штук;

23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 штук;

23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 штук (можливо додатково 66 тисяч штук);

кевларові бойові шоломи – 42 тисяч штук;

також готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тисяч штук.

Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (у ЗС КП незначна кількість цих ПТРК),

– заявив Арестович.