Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович каже, що Польща передає першим пакетом для ЗСУ 60 мм мінометів (100 штук) та боєприпасів до них (1500 штук), БПЛА (8 комплектів).
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Окрім того, планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
- 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 штук;
- 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25 336 штук;
- 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 штук (можливо додатково 66 тисяч штук);
- кевларові бойові шоломи – 42 тисяч штук;
- також готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тисяч штук.
Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (у ЗС КП незначна кількість цих ПТРК),
– заявив Арестович.
В МЗС України висловили вдячність США, Канаді, ЄС та іншим міжнародним партнерам за запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Однак цього недостатно, аби зупинити російську війну проти України.
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Текст публікації Олексія Арестовича:
Півгодини тому Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь". Наразі питання логістики.
Польща передає першим пакетом в рамках матеріально-технічної допомоги ЗСУ Правительством РП затверджено передачу:
60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).
Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт.;
23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;
23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (можливо додатково 66 тис. шт.);
Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
Висловлено готовність передачі ПТРК «Javelin» після погодження зі США про додаткову закупівлю на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам (у ЗС КП незначне кількість цих ПТРК).
Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт.