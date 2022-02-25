Турецкий журналист сообщил, что, по словам Столтенберга, Россия разрушила мир в Европе, и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед агрессией со стороны России.

Смотрите также Путин и Лавров внесены в список санкций ЕС – Борель

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту нелепую войну , вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

Путин совершил большую стратегическую ошибку, Россия будет платить за это годами. Война Кремля против Украины не обеспечивает безопасность России и не приносит международный престиж… Украинские воины мужественно воюют. НАТО поддержит противовоздушную оборону,

– сказал Столтенберг.

Он добавил, что если Россия атакует страну-члена НАТО, она получит большой ответ. "Мы будем защищать каждый квадратный метр нашей земли", – добавил он.

В МИД Украины выразили благодарность США, Канаде, ЕС и другим международным партнерам за введение новых экономических санкций против России. Однако этого недостаточно, чтобы остановить российскую войну против Украины.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости!