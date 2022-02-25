Турецький журналіст повідомив, що, за словами Столтенберга, Росія зруйнувала мир у Європі і зараз народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії.

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НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила цю безглузду війну, вивела війська з України та повернулася на шлях діалогу.

Путін зробив велику стратегічну помилку, Росія буде платити за це роками. Війна Кремля проти України не забезпечує безпеку Росії та не приносить міжнародного престижу… Українські воїни мужньо воюють. НАТО надасть підтримку протиповітряної оборони,

– сказав Столтенберг.

Він додав, що якщо Росія атакує країну-члена НАТО, вона отримає велику відповідь. "Ми будемо захищати кожен квадратний метр нашої землі", – додав він.

В МЗС України висловили вдячність США, Канаді, ЄС та іншим міжнародним партнерам за запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Однак цього недостатно, аби зупинити російську війну проти України.

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