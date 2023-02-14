НАТО разрабатывает план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно, – Bloomberg

На сегодняшний день НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран в нескольких конфликтах одновременно. Согласно статье 5, союзники должны защищать друг друга.

Так, на встрече в Брюсселе министры обороны НАТО подпишут новые политические инструкции. Они установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к любой потенциальной будущей военной деятельности.

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Что известно о плане НАТО

Как рассказал один из высокопоставленных чиновников НАТО, союзникам предложат направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны. Среди них – больше противовоздушной и противоракетной обороны.

Также подчеркнут потребность в более крупных инвестициях в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, собранных от сил.

После принятия соответствующих указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

Кроме того, страны НАТО хотят больше тратить на оборону после вторжения России в Украину. Однако большинство стран, в том числе Люксембург, Канада и Италия, все еще пытаются придерживаться старых наставлений.

Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение помощи Украине

Министры обороны НАТО 14 и 15 февраля встретятся для обсуждения новой помощи Украине. Генсек Альянса отметил ее важность для нашего государства.

Генсек НАТО заявил, что Украина должна получать боеприпасы, горючее и запчасти к военной технике как можно скорее, чтобы Россия не перехватила инициативу на поле боя.

Кстати, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, потому что российские захватчики уже начали новое наступление на Донбассе.