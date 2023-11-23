В конце концов, в Европе планируют создать так называемый "военный шенген". По словам генерал-лейтенанта, это позволит НАТО быстро переместить войска при возможном противостоянии с Россией.

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Что известно о "военном шенгене" в НАТО

Солфранк подчеркнул, что в Европе можно ввести "военный Шенген". По его словам, это может быть зона свободного военного прохода, похожая на Шенгенскую зону, которая позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части Европейского Союза.

"В разгар войны в Украине Россия выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому нужно создать склады для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии", – сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что на создание "военного Шенгена" влияет и то, что НАТО должно быстро перебрасывать войска по огромному пространству Европы.

У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны,

– заявил Солфранк.

Он также считает, что НАТО не должна побуждать Москву к просчетам, показывая, что кремлевские власти могут иметь шанс на победу из-за неготовности Североатлантического союза. Генерал отметил, что НАТО должно быть впереди и подготовить театр военных действий задолго до применения пятой статьи договора о коллективной обороне.

НАТО должна готовиться к войне с Россией