В конце концов, в Европе планируют создать так называемый "военный шенген". По словам генерал-лейтенанта, это позволит НАТО быстро переместить войска при возможном противостоянии с Россией.
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Что известно о "военном шенгене" в НАТО
Солфранк подчеркнул, что в Европе можно ввести "военный Шенген". По его словам, это может быть зона свободного военного прохода, похожая на Шенгенскую зону, которая позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части Европейского Союза.
"В разгар войны в Украине Россия выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому нужно создать склады для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии", – сказал генерал-лейтенант.
Он также отметил, что на создание "военного Шенгена" влияет и то, что НАТО должно быстро перебрасывать войска по огромному пространству Европы.
У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны,
– заявил Солфранк.
Он также считает, что НАТО не должна побуждать Москву к просчетам, показывая, что кремлевские власти могут иметь шанс на победу из-за неготовности Североатлантического союза. Генерал отметил, что НАТО должно быть впереди и подготовить театр военных действий задолго до применения пятой статьи договора о коллективной обороне.
НАТО должна готовиться к войне с Россией
- Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны-члены НАТО имеют готовиться к войне с Россией. Это может произойти, если позволить Украине проиграть в борьбе против страны-агрессора.
- Чешский глава государства подчеркнул, что если заморозить конфликт в Украине, это позволит Кремлю выиграть время, чтобы возобновить агрессию против стран Европы. По его словам, российская армия может даже выступить против Североатлантического союза.
- Павел также отметил, что в Европе и НАТО воспринимают Россию как наибольшую реальную угрозу. Он подчеркнул, что нельзя исключать нападения после полномасштабного вторжения России в Украину.