Зрештою у Європі планують створити так званий "військовий шенген". За словами генерал-лейтенанта, це дозволить НАТО швидко перемістити війська у разі можливого протистояння з Росією.

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Що відомо про "військовий шенген" у НАТО

Солфранк підкреслив, що в Європі можна ввести "військовий Шенген". За його словами, це може бути зона вільного військового проходу, схожу на Шенгенську зону, яка дозволить вільно пересуватися військовим у межах більшої частини Європейського Союзу.

"У розпал війни в Україні Росія випускала 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Тому треба створити склади для боєприпасів, пального, запчастин і провізії", – сказав генерал-лейтенант.

Він також зауважив, що на створення "військового Шенгену" впливає і те, що НАТО повинно швидко перекидати війська по величезному простору Європи.

У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни,

– заявив Солфранк.

Він також вважає, що НАТО не має спонукати Москву до прорахунків, показуючи, що кремлівська влада може мати шанс на перемогу через неготовність Альянсу. Генерал зазначив, що НАТО має бути на крок попереду і підготувати театр військових дій задовго до застосування п'ятої статті договору про колективну оборону.

НАТО має готуватися до війни з Росією