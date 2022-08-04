Следует готовиться к долгосрочным мерам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно сделать еще больше и быть готовыми к долгосрочным мерам.

– подчеркнул генсек.

Необходимо увеличить производство оружия

Столтенберг добавил, что НАТО сейчас находится в тесном контакте с оборонной промышленностью партнеров. По словам Столтенберга, нужно производить и поставлять больше разных типов боеприпасов, оружия и возможностей.

Также генсек признал, что война создала самый опасный момент для Европы со Второй мировой войны, россияне не могут позволить победить.

Он отметил, что члены НАТО не принимают непосредственного участия в войне, но Альянс активно участвует в координации ответа Запада на вторжение.

Война закончится переговорами

Столтенберг уверен, что война, скорее всего, завершится только после переговоров. Однако добавил, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя. НАТО ни в коем случае не будет указывать Украине, какими должны быть условия переговоров.

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