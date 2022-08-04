Слід готуватись до довгострокових заходів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів,

– наголосив генсек.

Потрібно збільшити виробництво зброї

Столтенберг додав, що НАТО зараз у тісному контакті з оборонною промисловістю партнерів. За словами Столтенберга, потрібно виробляти та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей.

Також генсек визнав, що війна створила найнебезпечніший момент для Європи з часів Другої світової війни, росії не можуть дозволити перемогти.

Він зауважив, що члени НАТО не беруть безпосередньої участі у війні, але Альянс бере активну участь у координації відповіді Заходу на вторгнення.

Війна закінчиться переговорами

Столтенберг переконаний, що війна, швидше за все, завершиться лише після переговорів. Однак додав, що результат цих переговорів повністю залежатиме від сили на полі бою. НАТО в жодному разі не вказуватиме Україні, якими мають бути умови переговорів.

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