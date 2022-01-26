Думаю, не треба додатково роз'яснювати, чому Україна до НАТО прагне. У такий спосіб ми просто хочемо себе додатково убезпечити від можливого російського вторгнення.

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НАТО має стати справжнім "старшим братом"

На історичних прикладах бачимо, що Росія, як той гопник, завжди нападає лише на слабкіших за себе. Якщо за спиною України маячитиме старший брат НАТО, то всю войовничість Володимира Путіна щодо України наче рукою зніме.

Зауважте! В українській Конституції прописаний вступ до Альянсу та за соцопитуванням більшість українців уже й самі щиро прагнуть вступу України до НАТО.

Чому б це НАТО мало нас узяти до себе? Хоча б тому, що вони таке пообіцяли ще 2008 року на сумнозвісному вже Бухарестському саміті.

Альянс колись вирішив не дражнити Путіна

Чому сумнозвісному? Усі тепер чудово бачать, що якби країни НАТО не "пригальмували" із членством України та наважилися нас до себе запросити авансом, то не було б нам ані окупації Донбасу й Криму, ані 2 мільйонів біженців, ані десятків тисяч загиблих та покалічених у війні з Росією.

Важно Ультиматум НАТО: разум руководства России повреждён

НАТО тоді вирішило не дражнити Путіна. Країни Альянсу вирішили, що не варто їм заради України псувати з Росією стосунки. Відповідно маємо те, що маємо – війну в серці Європи й світ на порозі Третьої світової війни.

Війну зі світом цілком здатен тепер почати глава Кремля, адже він на власному досвіді вже декілька разів переконався, що будь-яка агресія йому з рук сходить. Саме тому, який сенс себе обмежувати?



Альянс не захотів псувати стосунки з Кремлем / Фото Getty Images

З Путіним та реакцією на його дії цивілізованого Заходу маємо яскравий приклад. Насправді немає жодного сенсу пробувати пояснювати людожеру переваги вегетаріанства, адже слухати він тебе буде лише поки не зголодніє, а потому він тебе ж і з'їсть.

Вмовляння й компроміси у ситуації з Путіним не спрацьовують.

Німеччина й Швеція – у прислугах Кремля

Дуже погано, як на мене, що цього чомусь не розуміє Німеччина, яка російському людожеру не те, що "підіграє", а навіть таке вже враження, що вона в нього у прислугах.

Вона сама продалася і решті країн Європи поганий приклад у цьому подає. Приклад, який дехто вже навіть наслідує. Я зараз про Швецію, яка також відмовилася Україні допомагати зброєю.

Мовляв, у Швеції суворі правила "експорту зброї", хоч вони б і раді, але ж правила. Як на мене, це більше на "відмазку" все ж таки схоже.

Хорватія шокувала заявами

Хорватія теж ошелешила. Її президент, якого виявляється звуть Зоран Міланович, заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі російського наступу офіційний Загреб максимально дистанціюється від цих подій.

Чому Україні важливі такі заяви? Хорватія – повноцінна членкиня НАТО аж із 2009 року, а тому бере повноцінну участь у всіх голосуваннях щодо нових членів.

Зверніть увагу! Одного єдиного негативного голосу Хорватії цілком достатньо, щоб у вступі до НАТО офіційно відмовили. Навіть якщо решта 29 країн будуть обома руками "за".

Україна звісно що може ухвалювати в парламенті запити, заклики та звернення до ООН, НАТО та Євросоюзу. Проте треба розуміти, що поки Путін матиме гроші на підкуп Європи, то колективна старенька Європа йому охоче продаватиметься.

Велика Британія допомагає не просто так

На щастя, не вся. Маємо приклад Великої Британії, якій вдячні, зокрема, за 2 тисячі сучасних протитанкових гранатометів NLAW. Про них загадав, бо українських армійців вже взялися вчити, як їх використовувати.

Вчать у Києві та на Яворівському полігоні, але направду там не надто складно. Я прочитав інструкцію з картинками й думаю навіть моя мама змогла в ній розібратися, а після цього російський танк із NLAW поцілити.

Головне, щоб вона згадала, де окуляри для читання поклала, бо там в інструкції досить дрібний шрифт.

Якщо без жартів, то треба розуміти, що і Велика Британія ж направду нам не просто так допомагає. Вона ображена на Росію за отруєння Скрипалів – тих, яких російські ГРУшники Руслан Бошіров й Олександр Петров намагалися отруїти "Новачком".

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Британський уряд щиро обурений, що росіяни дозволили собі використати на їхній території хімічну зброю масового ураження. Саме таким і є російський токсин "Новачок". У такий спосіб, допомагаючи Україні зброєю, Британія тепер Росії й мститься, плекаючи свою на неї образу.

Чехію теж "відвернуло" від Москви

Ще один приклад – Чехія. Ця країна свого часу була якщо не проросійською, то вельми до Москви прихильною. Аж допоки не з'ясувалося, що це російські ГРУшники влаштували вибухи на складах тамтешньої збройної кампанії.

Інцидент стався ще 2014 року, але причетність росіян спливла у 2021 році. Відтоді офіційну Прагу від Москви відвернуло, і тепер вони кажуть, що у разі офіційного запиту Києва може навіть і спрямувати до України своїх військових. Якщо зробить – то буде прецедент, але треба розуміти, що це не заради України зроблять, а лише в пику Росії.

"Щирих друзів" у великій політиці немає

У великій політиці направду немає "щирих друзів", які нам допомагають "за просто так". Кожен переслідує власні інтереси, які просто збігаються з нашими. Проте працює це і дзеркально.

Так само немає в України в Європі насправді й щирих ворогів. Усі хто нам не допомагають, як та таки Німеччина, роблять це винятково, переслідуючи власні інтереси, а не тому, що Україну вони ненавидять.

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Це дуже добре, адже це реально залишає нам шанси колись у майбутньому все ж таки заручитися їхньою підтримкою. Якщо українські дипломати знайдуть до них підходи, якщо Україна знайде чим можна ці країни на свій бік перетягнути. Це не безперспективно й складно, але можливо.

На завершення теми – вишенька на торті. У Борисполі розвантажили ще 80 тисяч кілограмів зброї з американського літака. Це 2 партія з додаткових 200 мільйонів доларів, які США виділили для захисту від російської агресії.