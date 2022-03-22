НАТО могло бы более активно вмешаться в любом формате, – Подоляк

Михаил Подоляк считает, что НАТО могло бы более интенсивно оценивать риски того, что делает Россия, и более активно в это вмешиваться в любом формате.

А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО, добавил советник главы ОП.

Кстати Подоляк объяснил, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным

Война идет в Европе

Подоляк подчеркнул, что мы не член НАТО, но война идет в Европе. Это не спровоцированная война, потому что Украина не провоцировала РФ.

Поэтому любое такое заявление, что наше государство пока не может быть в Альянсе поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины.

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