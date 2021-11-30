О возможности переброски войск НАТО Йенс Столтенберг заявил 29 ноября во время своей встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом.

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Возможность перебрасывания войск НАТО

Генеральный секретарь заявил, что НАТО последовательно осуществляет самое масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны.

Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польши. При этом НАТО усилила свое присутствие как на море, так и в воздухе.

Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, направленной на предотвращение любой угрозы, особенно на восточном фланге Альянса – в балтийском регионе,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он заявил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

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