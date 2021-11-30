Про можливість перекидання військ НАТО Єнс Столтенберг заявив 29 листопада під час своєї зустрічі з президентом Латвії Егілом Левітсом.

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Можливість перекидання військ НАТО

Генеральний секретар заявив, що НАТО послідовно здійснює найбільш масштабне розширення загальної системи оборони з часів холодної війни.

Бойові групи розгорнуті у країнах Балтії та Польщі. При цьому Альянс посилив свою присутність як на морі, так і в повітрі.

Ми також працюємо в тісній співпраці з союзниками в галузі навчання, яка спрямована на запобігання будь-якій загрозі, особливо на східному фланзі Альянсу – у балтійському регіоні,

– наголосив Єнс Столтенберг.

Він заявив, що НАТО забезпечить присутність військ союзників у балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордонах Латвії, Литви та Польщі.

Позиція НАТО щодо військ в Україні