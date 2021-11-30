Про можливість перекидання військ НАТО Єнс Столтенберг заявив 29 листопада під час своєї зустрічі з президентом Латвії Егілом Левітсом.
До слова "Доведеться заплатити": у НАТО пригрозили Росії через вторгнення в Україну
Можливість перекидання військ НАТО
Генеральний секретар заявив, що НАТО послідовно здійснює найбільш масштабне розширення загальної системи оборони з часів холодної війни.
Бойові групи розгорнуті у країнах Балтії та Польщі. При цьому Альянс посилив свою присутність як на морі, так і в повітрі.
Ми також працюємо в тісній співпраці з союзниками в галузі навчання, яка спрямована на запобігання будь-якій загрозі, особливо на східному фланзі Альянсу – у балтійському регіоні,
– наголосив Єнс Столтенберг.
Він заявив, що НАТО забезпечить присутність військ союзників у балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордонах Латвії, Литви та Польщі.
Позиція НАТО щодо військ в Україні
- Раніше Єнс Столтенберг "натякнув" Україні, що в разі чергової агресії Росії Альянс не воюватиме на боці нашої держави. Мовляв, щодо України не діє принцип колективної оборони.
- Втім, це не означає, що Україна залишиться сама з агресором. Адже держави-члени Альянсу можуть відправити свої війська на допомогу нашій державі.
- Про таку готовність ще раніше заявляли низка країн, серед яких Велика Британія та Швеція. До слова, Євросоюз також вирішив "вмити руки".