НАТО может ответить так, что российской авиации не останется.

Россия с начала новой агрессии в Украине угрожает НАТО. Однако вряд ли следует ожидать реального столкновения.

Несмотря на шантаж и угрозы, этого не произошло почти за 1,5 месяца. Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание У Запада есть план по уничтожению режима Путина, – Фейгин

"Если сейчас взять и разбомбить польский конвой, НАТО ответит так, что российской авиации вообще не останется", – подчеркнул Фейгин.

Это игра с огнем, – Фейгин

По его словам, сначала Организация Североатлантического договора уничтожит 1-2 истребителя, а затем сможет сбить 20-30 за раз. Североатлантический союз имеет соответствующие возможности, чтобы решиться на такой шаг.

Поэтому это игра с огнем,

– заметил правозащитник.

Он считает, что, вероятнее всего, Россия воздержится от прямого столкновения с НАТО. Альянс достаточно осторожно ведет себя: на Запад Украины не ввели никаких войск, беспилотную зону так и не создали.

Нет никаких оснований для того, чтобы угрожать, шантажировать или вести какие-либо боевые действия. "НАТО может ответить очень больно. Наземная война в Украине закончится очень быстро", – сказал эксперт.

Фейгин рассказал о столкновениях НАТО и России: смотрите видео