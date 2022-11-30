Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что НАТО планирует инвестировать в производство боеприпасов советского образца, использующих Вооруженные силы Украины. Такие снаряды могут производить на территории Европы.

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Что Украина может получить от НАТО

Блинкен не уточнил, компании каких стран потенциально могут стать производителями.

Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что опять же (украинцы – 24 канал) получат то, что им нужно и что может быть наиболее эффективным для них. Кое-что из этого касается систем советских времен, которые они имели на вооружении десятилетиями, и, например, обеспечение боеприпасами для этих систем,

– отметил он.

Также он добавил, что в некоторых случаях для этого может понадобиться производство того, что уже давно не производилось.

Кулеба заявил сдвиг переговоров о передаче Украине систем Patriot

Западные страны до сих пор сомневаются, передавать ли военным Вооруженных Сил системы противовоздушной обороны Patriot. Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, как происходит процесс переговоров о предоставлении этого важного вооружения нашему государству.

Однако глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с чиновниками НАТО констатировал, что лед тронулся в переговорах о предоставлении нашему государству "патриотов".

По словам высокопоставленного чиновника, раньше у нас не было единодушной поддержки в вопросах помощи Украине, однако теперь страны-члены Североатлантического альянса готовы быть с нами столько, сколько нужно. Мероприятие будет передавать нам генераторы, зимнюю форму для военных, однако предоставление систем ПВО Patriot все еще под вопросом.

Но стоит заметить, что переговоры по этому вопросу продолжается и даже есть определенный прогресс.

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