НАТО не будет терпеть нападения на союзников, – интервью с Александром Калиниченко

Срочный саммит НАТО, который проходит в эти дни в Брюсселе, должен стать определяющим в плане понимания того, как следует Западу подходить к сдерживанию России. Украина вряд ли будет принимать самое активное участие с учетом огромной опасности, которую нашему государству создало полномасштабное российское вторжение.

О роли США на полях саммита, обсуждении военной угрозы для Европы со стороны Москвы и новом оружии для Украины – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал юрист-международник, руководитель проекта "Заметки Атлантиста" Александр Калиниченко.

Почему это важно? В Брюсселе сегодня состоятся саммиты ЕС, НАТО и G7: в фокусе – война в Украине

Александр Калиниченко, юрист-международник, руководитель проекта "Заметки Атлантиста"

Какой будет повестка дня завтрашнего саммита?

Среди главных тем завтрашнего внеочередного саммита Альянса официально анонсированы: коллективная защита, политика сдерживания и обороны НАТО, поддержка Украины, отношения с Россией.

Ожидается, что на саммите НАТО будут приняты дальнейшие решения по усилению позиций во всех отраслях со значительным увеличением сил в восточной части Альянса на земле, в воздухе и на море.

Как отметил генсек Альянса, первым шагом станет развертывание четырех новых боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Наряду с существующими силами в странах Балтии и Польши это означает, что у НАТО будет восемь многонациональных боевых групп на восточном фланге от Балтики до Черного моря.

По планам Североатлантического союза, на суше новая позиция должна включать значительно больше сил в восточной части Европы в состоянии повышенной готовности. В воздухе планируется усиление воздушных сил союзников и усиление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. В морской среде (с акцентом на Балтику и Черное море) будет предложено на постоянной основе использовать авианосные ударные группы, подлодки и значительное количество боевых кораблей стран Альянса.

Отдельный приоритет командование Альянса уделяет киберзащите и использованию союзных космических ресурсов.

Кроме того, можно предположить, что усилят потенциал Сил быстрого реагирования НАТО и коллективную оборону союзников в Европе. Знаковым здесь стало недавно объявленное заявление Президента Франции, что "стране нужно быть готовым к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент". Европейские демократии просыпаются и осознают уровень современных угроз безопасности.

Войска НАТО будут усилены в Восточной Европе

Какую роль на полях саммита должен будет сыграть Байден?

На США как экономического и оборонного лидера демократического мира возложена огромная ответственность за "утилизацию" существующей войны в Европе в пределах украинской территории без ее распространения на территорию стран НАТО. Об этом не раз заявляли как американские, так и европейские лидеры.

Применяемых Западом санкций в отношении России и уже оказанной военной помощи Украине оказалось недостаточно для остановки путинской агрессии в нашей стране.

С целью своевременной коррекции этих мер в отношении России и обеспечения внутренней солидарности в рамках Альянса Президент Байден присоединится к внеочередному саммиту НАТО 24 марта, чтобы обсудить необходимые усилия и подтвердить свою приверженность союзникам в Европе.

Президент США, как основной координатор политики Запада, также встретится с лидерами G7 и присоединится к запланированному саммиту Европейского совета, чтобы обсудить общую стратегию в отношении Украины, включая санкционную политику в отношении РФ, оказание гуманитарной поддержки пострадавшим от насилия и решения других проблем, связанных с российско-украинской войной.

Кстати Столтенберг предупредил Россию, что ей не выиграть ядерную войну.

Насколько сильно судьба миротворческой инициативы Дуды зависит от мнения Вашингтона? Оцените вероятность одобрения Штатами этой идеи.

Как ранее отмечалось, Польша на саммите НАТО и встрече в Европейском совете намерена официально подать предложение о направлении миротворческой миссии в Украину.

Польша может самостоятельно направить миротворческую миссию в Украину

Этот план, в общих чертах, состоит в том, что миротворцы не должны вступать в прямой конфликт с РФ, а разместиться в населенных пунктах, не затронутых боевыми действиями, чтобы послать ясный сигнал, что России необходимо остановить расширение зоны милитарного противостояния.

Миротворческая миссия НАТО, согласно базовому плану, должна насчитывать до 10 тысяч солдат из стран-членов. Над большими городами Украины (перечень не установлен) должна быть создана бесполетная зона.

По негласной информации, в настоящее время семь стран НАТО заявили, что готовы поддержать эту миротворческую миссию. Это Словения, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Дания.

Сейчас есть сомнения в окончательном согласовании и реалистичности выполнения этой смелой инициативы членами НАТО.

Следует отметить, что на днях Госдеп устами посла в ООН уже отметил, что "США не собираются отправлять свои войска, но не исключают, что это может сделать другая страна НАТО". В Берлине также выступили против такой инициативы, назвав отправку миротворческой миссии НАТО в Украину "красной линией".

На мой взгляд, зависимость миротворческой Польши от позиции своего основного союзника существенная: реально направить миротворческую миссию Польша и другие страны-инициаторы смогут только если получат гласное/негласное согласование от Вашингтона.

На сегодняшний день Вашингтон стремится использовать экономико-политический инструментарий влияния на Россию без прямого использования сил и средств НАТО в вооруженном противостоянии России и Украины.

Будет ли Дуда поднимать вопрос угрозы для Польши на фоне новостей о вероятности нанесения удара по Варшаве?

После нападения России на Украину Польша стала логистическим центром военной и гуманитарной помощи Украине. Военные самолеты прибывают в Польшу из США, Канады, Британии, а затем все транспортируется через границу по суше, частично из-за угрозы со стороны российской авиации. Это огромная работа по регулярному пополнению запасов украинской армии.

Именно поэтому Варшава стала эпицентром дипломатического и информационного давления России на протяжении последних недель. Такие российские провокации призваны заставить Польшу отказаться от активной помощи Украине, в частности от поставки вооружения.

Россия заявила о возможности превентивных ударов по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей предоставление Украине военной помощи из стран НАТО. Генсек Альянса заявил о недопустимости подобных мер и их квалификации как "нападение на все НАТО".

Настораживающими за первые недели войны в Украине стали воздушные инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО со стороны российских БПЛА и боевых самолетов (Хорватия, Польша). Под большим вопросом и события с "исчезновением" военного самолета и вертолета в Румынии в начале марта этого года.

Следовательно, не только Польша, а все граничащие с Украиной страны восточного фланга НАТО обеспокоены агрессией РФ. В Литве введено чрезвычайное положение. Швеция и Финляндия, хотя ни один из них не является членом Альянса, на прошлой неделе присоединились к экстренному саммиту НАТО.

Как отметил в ответ на эти события генсек Альянса, "Москва не должна сомневаться: НАТО не потерпит никакого нападения на суверенитет или территориальную целостность союзников".

В этом ключе знаковый будущий визит президента США именно в Варшаву после участия в саммитах НАТО, ЕС и G7.

Голос Америки поможет сломать сопротивление Венгрии, которое было озвучено устами Сийярто накануне?

Как следует из позиции официального Будапешта, Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, на которой настаивает Польша.

В части ветирования возможных мер НАТО по бесполетной зоне и созданию миротворческой миссии в Украине, позиция венгерского правительства накануне саммита прогнозируется категорической.

Впрочем, министр иностранных дел заявил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но также заявил, что Венгрия не будет снабжать оружием и не допустит передачу летального оружия транзитом через свою страну.

Безусловно, США оказывают экономический инструментарий и политическое влияние на позицию официального Будапешта, включая потенциальное неналожение санкций на венгерские энергетические проекты с участием российских компаний в обмен на более лояльное отношение к инициативам поддержки безопасности Украины.

О чем будет говорить Зеленский во время участия в саммите?

Лидеры НАТО завтра ожидают общения с президентом Украины, который выступит перед ними через видеосвязь.

На мой взгляд, Владимир Зеленский сделает акцент на наиболее уязвимых для Украины компонентах противостояния российской агрессии – полный/частичный формат закрытия неба, предоставление более мощных средств противовоздушной обороны, усиление потенциала авиации, военная логистика, противодействие угрозам применения химического или биологического оружия. Возможно обсуждение со странами-членами инициативы относительно миротворческой миссии Альянса и видение Украины относительно ее действенного формата.

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Будет ли принято решение о поставках нам новых видов вооружения?

В целях усиления своего оборонного потенциала Украина должна "разыграть карту" успешного сопротивления войскам РФ в течение первого месяца войны, акцентировать на рисках расширения эскалации на Восточную Европу с учетом риторики и провокации России.

Согласно предварительным прогнозам, завтрашний саммит НАТО согласует необходимость предоставления Украине средств и оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Кроме того, ранее в Пентагоне заявили, что США завершают переговоры с партнерами по НАТО относительно предоставления Украине средств противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии. Словакия первой согласилась предоставить Украине знакомый для наших военных зенитно-ракетных комплексов С-300 с целью усиления ПВО. В страну уже начали прибывать первые подразделения, ответственные за развертывание американской системы противовоздушной обороны Patriot, которая поступит на смену советскому комплексу.

Союзники по НАТО также намерены передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы "Оса", которые стояли на вооружении стран бывшего Варшавского договора.

Зенитно-ракетный комплекс "Оса"

В пакете поддержки противовоздушной инфраструктуры Украины правительство Великобритании приняло решение о безвозмездной передаче высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. По сравнению с уже передаваемыми комплексами Stinger, у Starstreak большая пиковая скорость, максимальная высота и дальность.