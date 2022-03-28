Алар Карис подчеркнул, что Россия сейчас представляет серьезную угрозу для НАТО. Поэтому Североатлантический союз должен быть готов ей противостоять.

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Были предупреждения об угрозе

Президент Карис отметил, что Эстония является одной из 14 стран, ставших членами НАТО. Все эти страны рассматривали членство в Альянсе как защиту от российской агрессии. То есть речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, Албании, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Алан Карис подчеркнул, что эти страны предупреждали членов НАТО об угрозе, однако те не воспринимали ее серьезно.

Некоторые правительства не восприняли наши предупреждения о России серьезно. Теперь они видят, что мы были правы,

– заявил Карис.

Президент Эстонии отметил, что до 2014 года такие предупреждения вообще не воспринимались, пока Россия не аннексировала украинский Крым. Поэтому Карис считает, что НАТО должно быть готово к угрозам со стороны России, и признать, что Путин представляет военную угрозу для всего Альянса.