Алар Каріс підкреслив, що Росія зараз є серйозною загрозою для НАТО. Тому Альянс повинен бути готовим їй протистояти.

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Були попередження про загрозу

Президент Каріс зазначив, що Естонія є однією з 14 країн, які стали членами НАТО. Усі ці країни розглядали членство в Альянсі як захист від російської агресії. Тобто мова йде про Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Албанію, Хорватію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Словенію, Чорногорію та Північну Македонію.

Алан Каріс наголосив, що ці країни попереджали членів НАТО про загрозу, однак ті не сприймали її серйозно.

Деякі уряди не сприйняли наші попередження щодо Росії серйозно. Тепер вони бачать, що ми мали рацію,

– заявив Каріс.

Президент Естонії зазначив, що до 2014 року такі попередження взагалі не сприймали, поки Росія не анексувала український Крим. Тому Каріс вважає, що НАТО повинне бути готовим до загроз з боку Росії, та визнати, що Путін становить військову загрозу для всього Альянсу.

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