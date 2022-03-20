НАТО никогда на это не пойдет, – Арестович о вступлении Украины в Альянс

Алексей Арестович заявил, что Украина платит свою цену за вступление в НАТО – в государстве идет война с Россией. Однако Североатлантический союз никогда на это не пойдет.

Там понимают, что Украина в НАТО – это война России с Альянсом при любом варианте, а они этого не хотят. Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире 24 канала.

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"Мы свою цену заплатили – сейчас у нас война с Россией. А НАТО заплатило свою цену за принятие нас таких красивых, таких хороших? Они никогда на это не пойдут", – подчеркнул Арестович.

Как он рассказал, Украине на двусторонней основе помогают отдельные государства, члены Альянса, но не блок в целом.

Арестович добавил, что хочет вступления Украины в НАТО, но есть проблема – этого не хочет сам Альянс.

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