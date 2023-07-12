Будет решительный ответ, – Китай резко отреагировал на коммюнике НАТО

Пекин выступил против любых попыток НАТО расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, миссия Китая заявила, что содержание коммюнике искажает политику и позицию страны.

Китай отреагировал на обвинения НАТО в том, что страна якобы бросает вызов интересам и безопасности блока. В Альянсе также заявили, что КНР пытается увеличить свой глобальный отпечаток.

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"Выступаем против и отвергаем это"

Миссия Китая в Европе отреагировала на коммюнике Альянсу. В официальном заявлении Пекана говорится, что пункты по КНР игнорируют основные факты, искажают политику и их позицию, а также намеренно дискредитируют Китай.

Мы решительно выступаем против и отвергаем это,

– отреагировали в Китае на коммюнике НАТО.

Кроме того, миссия заявила, что Китай решительно выступает против движения Альянса к востоку в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там предупредили, что любые действия, которые будут угрожать правам Пекина, встретят решительный ответ.

"Любой акт, который ставит под угрозу законные права и интересы Китая, встретит решительный ответ", – подчеркнули в Китае.

Что заявил Альянс о Китае в коммюнике

В коммюнике говорится, что Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов, чтобы увеличить свой глобальный отпечаток и проектную мощность, оставаясь при этом непрозрачным в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания. Кроме того, в НАТО заявили, что злонамеренные гибридные кибероперации, конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на страны-члены Альянса. Поэтому такая риторика считается опасной, которая наносит вред НАТО.

В коммюнике страны Альянса также обратили внимание, что Пекин распространяет тезисы российской пропаганды. Поэтому Китай официально призвали осудить российскую агрессию против Украины.

Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянный член Совета Безопасности ООН, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от поддержки военных усилий России, прекратить распространять ложные заявления России, которые обвиняют Украину и НАТО за агрессивную войну России против Украины и придерживаться целей и принципов Устава ООН,

– заявили в Альянсе.