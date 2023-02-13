В ближайшие дни министры обороны стран НАТО обсудят увеличение помощи Украине

Министры обороны НАТО 14 и 15 февраля встретятся для обсуждения новой помощи Украине. Генсек Альянса отметил ее важность для нашего государства.

Соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал во время брифинга, сообщает 24 Канал. Генсек НАТО убежден, что противостояние Украины и России является войной логистики, поэтому скорость оружия имеет большое значение.

Обратите внимание Столтенберг не исключил того, что Украине могут предоставить самолеты для самозащиты

Украина и дальше будет получать поддержку от НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина должна получать боеприпасы, горючее и запчасти к военной технике как можно быстрее, чтобы Россия не перехватила инициативу на поле боя. 14 и 15 февраля партнеры будут обсуждать вопросы военной помощи нашему государству. Приоритетом является обещанная ранее поддержка.

Однако Столтенберг не исключил и обсуждения вопроса об истребителях. Генсек НАТО подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться непосредственно в конфликт, однако может предоставить Украине боевые самолеты для самозащиты.

Также союзники работают над созданием виртуальной сети, объединяющей данные гражданских и военных спутников для нужд разведки.

Россия уже начала новое наступление

Йенс Столтенберг на этой же пресс-конференции заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление в Украине. Генсек НАТО подчеркнул, что почти через год после начала полномасштабного вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а хочет продолжать войну.

Генсек Альянса подчеркнул, что победа России может иметь ужасные последствия для мира, ведь тогда тоталитарные режимы поймут, что сила вознаграждается, и могут спровоцировать новые конфликты.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Россия продолжает тысячами бросать своих солдат в наступления, они несут огромные потери, но в то же время оказывают давление на украинские войска. По словам Столтенберга, то, в чем не хватает качества, Россия пытается компенсировать количеством.

Отдельно Генсек НАТО отметил, что после завершения войны союзники должны помочь Украине вывести собственную оборону на такой уровень, который исключит возможность повторного вторжения России в будущем.