НАТО отказалось выполнить ультиматум России по нерасширению, – Столтенберг

В НАТО ответили отказом на ультиматум России не приглашать Украину в военно-политический союз. Там не собираются идти на компромисс в этом вопросе.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление политик сделал по итогам переговоров Россия – НАТО, которые состоялись 12 января.

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Только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли эта страна членом альянса, Россия не имеет права вето,

– сказал он.

По его словам, Североатлантический Альянс считает ложью, что расширение военно-политического союза – это агрессивный акт. Поскольку организация распространяет демократию в мире.

Йенс Столтенберг также добавил, что серьезно обеспокоен из-за наращивания войск России вокруг границ Украины и призвал Путина воздержаться от пагубных действий против союзников.

Переговоры США и России: что известно

В Женеве 10 января состоялась встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия.

Страна-агрессор отрицала, что планирует нападение на Украину, настаивая на нерасширении Североатлантического альянса. В США отметили, что в НАТО действует принцип "открытых дверей".

Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

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Постоянная представительница США в Совете НАТО Джулианна Смит заявила, что никто не может заставить Североатлантический альянс изменить свою политику по расширению. В этом вопросе ни один компромисс с Россией невозможен.