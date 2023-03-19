Они, в случае необходимости, смогут в кратчайшие сроки броситься на помощь союзникам. Но прежде этот шаг призван помешать России расширить свою войну за пределы Украины

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300 тысяч военных

Чиновники предложили, чтобы Восточные границы НАТО охраняли до 300 тысяч военных.

Экспомощник генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования сил Генрих Браусс заявил, что существует несколько уровней "готовности".

Первый уровень может состоять из 100 тысяч военных, готовых к опрокидыванию за 10 дней. Солдат для этого уровня может быть сформирован из Польши, Норвегии и стран Балтии.

Второй эшелон войск, в таком случае, был бы направлен в поддержку первого уровня. Он разворачивался бы медленнее: 10 – 30 дней. По словам Генриха Браусса, второй уровень можно было бы набрать из таких стран как Германия.

Какие есть сложности

Однако, чтобы это развертывание произошло, НАТО должна убедить страны-союзники предоставить солдат и дорогостоящую технику, что не так просто учитывая их беспокойство относительно дефицита оружия.

Военные лидеры этой весны предоставят обновленные региональные планы обороны, чтобы помочь Североатлантическому союзу защитить своих граждан.

Обратите внимание! Еще в 2014 году лидеры стран НАТО обязались в течение десяти лет тратить на оборону 2% госбюджета.

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