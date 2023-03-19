Вони, в разі потреби, зможуть за короткий термін кинутись на допомогу союзникам. Та насамперед цей крок покликаний перешкодити Росії розширити свою війну за межі України

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300 тисяч військових

Чиновники запропонували, щоб Східні кордони НАТО охороняли до 300 тисяч військових.

Експомічник генсекретаря НАТО з питань оборонної політики та планування сил Генріх Браусс заявив, що є декілька рівнів "готовності".

Перший рівень може складатися зі 100 тисяч військових, які готові до перекидання за 10 днів. Солдат для цього рівня можна сформувати з Польщі, Норвегії та країн Балтії.

Другий ешелон військ, у такому випадку, був би спрямований на підтримку першого рівня. Він розгортався б повільніше: упродовж 10 – 30 днів. За словами Генріха Браусса, другий рівень можна було б набрати з таких країн, як Німеччина.

Які є складнощі

Однак, щоб це розгортання сталося, НАТО має переконати країн-союзників надати солдатів і дороговартісну техніку, що не так і просто, враховуючи їх занепокоєння щодо дефіциту зброї.

Військові лідери цієї весни подадуть оновлені регіональні плани оборони, щоб допомогти Альянсу захистити своїх громадян.

Зверніть увагу! Ще у 2014 році лідери країн НАТО зобов'язалися протягом десяти років витрачати на оборону 2% від держбюджету.

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