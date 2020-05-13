НАТО поможет союзникам нарастить устойчивость к последствиям пандемии

Военные министры стран НАТО и представители ООН 12 мая провели онлайн-совещание по вопросам преодоления пандемии COVID-19. Участники пришли к выводу, что миру нужно готовиться к долгосрочным последствиям воздействия коронавируса. НАТО же намерено помочь союзникам усилить их устойчивость.

Министры стран НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и заместитель руководителя ООН по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа во время видеоконференции говорили о влиянии пандемии на мировую безопасность. Об этом рассказала пресс-служба НАТО вечером 12 мая.

Распространение коронавируса в мире Заболели более 4,3 миллиона человек: карта онлайн

Итоги совещания НАТО и ООН по борьбе с последствиями пандемии

О помощи партнерам и союзникам

Помощь при пандемии и после нее нужна всем: и членам НАТО, и партнерам Альянса.

Как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость населения и борьбу с дезинформацией,

– отметил Столтенберг.

Тесное сотрудничество между НАТО и ЕС – очень хороший признак, считает генсек, что позволяет ожидать эффективное противостояние последствиям пандемии.

О проблемах безопасности и долгосрочных последствиях пандемии

Проблемы мировой безопасности на фоне пандемии коронавируса не исчезли и не уменьшились. Напротив, потенциальные противники будут пытаться испытывать решимость НАТО.

НАТО реагирует на пандемию. Мы готовимся к долгосрочным последствиям COVID-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость,

– цитируют Столтенберга в пресс-службе.

Действительно, в 2020 на фоне пандемии военные расходы достигли пика за 30 лет. США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия потратили 62% денег, которые в целом в мире выделяли на оборону.

Читайте также НАТО хочет мира без использования ядерного оружия, но не откажется от него