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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

НАТО поможет союзникам нарастить устойчивость к последствиям пандемии

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Йенс Столтенберг провел онлайн-совещание представителей НАТО и ООН
Йенс Столтенберг провел онлайн-совещание представителей НАТО и ООН / Sky News

Военные министры стран НАТО и представители ООН 12 мая провели онлайн-совещание по вопросам преодоления пандемии COVID-19. Участники пришли к выводу, что миру нужно готовиться к долгосрочным последствиям воздействия коронавируса. НАТО же намерено помочь союзникам усилить их устойчивость.

Министры стран НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и заместитель руководителя ООН по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа во время видеоконференции говорили о влиянии пандемии на мировую безопасность. Об этом рассказала пресс-служба НАТО вечером 12 мая. 

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Итоги совещания НАТО и ООН по борьбе с последствиями пандемии

О помощи партнерам и союзникам

  • Помощь при пандемии и после нее нужна всем: и членам НАТО, и партнерам Альянса.

Как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость населения и борьбу с дезинформацией,
– отметил Столтенберг.

Тесное сотрудничество между НАТО и ЕС – очень хороший признак, считает генсек, что позволяет ожидать эффективное противостояние последствиям пандемии.

О проблемах безопасности и долгосрочных последствиях пандемии

  • Проблемы мировой безопасности на фоне пандемии коронавируса не исчезли и не уменьшились. Напротив, потенциальные противники будут пытаться испытывать решимость НАТО.

НАТО реагирует на пандемию. Мы готовимся к долгосрочным последствиям COVID-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость,
– цитируют Столтенберга в пресс-службе.

Действительно, в 2020 на фоне пандемии военные расходы достигли пика за 30 лет. США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия потратили 62% денег, которые в целом в мире выделяли на оборону. 

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Напомним, в конце апреля страны НАТО провели совещание, во время которого говорили о подготовке ко второй волне вспышки COVID-19 осенью. В конце июня в Альянсе запланировали представить и согласовать детальный план.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавирус COVID-19 ООН Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
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