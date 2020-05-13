НАТО допоможе союзникам наростити стійкість до наслідків пандемії

Військові міністри країн НАТО та представники ООН 12 травня провели онлайн-нараду з питань подолання пандемії COVID-19. Учасники дійшли висновку, що світу треба готуватися до довгострокових наслідків впливу коронавірусу. НАТО ж має намір допомагати союзникам посилити їхню стійкість.

Міністри країн НАТО, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та заступник керівника ООН з підтримання миру Жан-П'єр Лакруа під час відеоконференції говорили про вплив пандемії на світову безпеку. Про це розповіла пресслужба НАТО увечері 12 травня.

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Підсумки наради НАТО та ООН щодо боротьби з наслідками пандемії

Про допомогу партнерам і союзникам

Допомога під час пандемії та після неї потрібна всім: і членам НАТО, і партнерам Альянсу.

Як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість населення і боротьбу з дезінформацією,

– наголосив Столтенберг.

Тісна співпраця між НАТО та ЄС – дуже хороша ознака, вважає генсек, що дозволяє очікувати ефективне протистояння наслідкам пандемії.

Про проблеми безпеки й довгострокові наслідки пандемії

Проблеми світової безпеки на тлі пандемії коронавірусу не зникли й не зменшилися. Навпаки, потенційні противники намагатимуться перевіряти рішучість НАТО.

НАТО реагує на пандемію. Ми готуємось до довгострокових наслідків COVID-19 і працюємо над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість,

– цитують Столтенберга у пресслужбі.

Дійсно, у 2020 на тлі пандемії військові витрати досягли піку за 30 років. США, Китай, Індія, Росія та Саудівська Аравія витратили 62% грошей, які загалом у світі виділяли на оборону.

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Нагадаємо, у кінці квітня країни НАТО провели нараду, під час якої говорили про підготовку до другої хвилі спалаху COVID-19 восени. Наприкінці червня в Альянсі запланували представити та узгодити детальний план.