НАТО повысило боеготовность и присутствие в регионах Балтийского и Черного морей

НАТО на фоне переговоров с Россией усиливает свое присутствие, в частности в регионах Балтийского и Черного морей. Делается это с надеждой на деэскалацию напряженной ситуации у границ с Украиной.

Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга, передовые силы реагирования состоят из 5 000 военнослужащих.

Важно Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, – генсек НАТО

Столтенберг отметил, что силы НАТО могут быть развернуты в течение нескольких дней. Также он добавил, что присутствие Альянса в регионах Балтийского и Черного морей усиливается.

Передовые силы реагирования НАТО состоят из 5 000 военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней,

– подчеркнул генсек НАТО.

Отметим, что США вместе с союзниками обсуждают размещение дополнительного количества военнослужащих в восточноевропейских странах НАТО. Речь идет о нескольких тысячах бойцов.

"Россия продолжает наращивание военных сил. Мы видим, что войска теперь и в Беларуси. Все это проводится под маскировкой учений. Это усиливает наше беспокойство. Это показывает, что о деэскалации не говорится", – резюмировал генсек НАТО.

НАТО перебрасывает свои войска в Восточную Европу

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс будет укреплять свою боевую готовность на фоне российской угрозы. Однако размещать свои боевые подразделения в Украине не планируют

Ранее на сайте НАТО сообщалось, что военный альянс находится в повышенной боевой готовности на фоне риска быстрого военного вторжения России в Украину. Также в пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что НАТО перебрасывает свои войска, истребители и военные корабли в Восточную Европу для сдерживания потенциальной агрессии России.

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