Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску призвала Сербию и Косово продемонстрировать сдержанность. Стороны должны избегать односторонних действий и вернуться к диалогу.
Заметьте Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность
НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу,
– подчеркнула Лунгеску.
По словам пресс-секретаря НАТО, приоритетом является обеспечение безопасной среды и свободы передвижения для всех общин.
Сербия и Косово: последние новости
- В сентябре 2021 ситуация на границе между Сербией и Косово усложнилась. Все потому, что частично признанная Республика Косово запретила въезд автомобилей на сербских номерах. Водители должны были заменять сербские номерные знаки на временные.
- За считанные дни отношения двух сторон обострились. Аналитик Душан Янджич даже заметил, что конфликт может перерасти в войну.
- Тем временем сербских военных в гарнизонах Рашка и Новый Пазар привели в высокую боевую готовность.
- Министр обороны Небойш Стефанович заявил: "наша армия не провоцирует, но она готова защищать людей, если случится что-то, что угрожает их жизни".