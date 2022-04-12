НАТО прогнозирует в Украине новый этап войны: он будет более тяжелым и кровопролитным

В НАТО считают, что второй этап войны в Украине неизбежен. Там отмечают, что он будет более сложным и кровопролитным.

Новый этап войны в Украине

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Он отметил, что новый этап охватит большие территории.

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Нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Он будет более сложным, отличным по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Итак, по нашим оценкам, мы вступаем во второй, еще более сложный этап этой войны, которая, похоже, затягивается,

– заявил Джоан.

Он подчеркнул, что военные преступления, совершаемые Россией в Украине, это реальность. Союзники и Украина пытаются их все задокументировать, чтобы они не остались безнаказанными.

По словам заместителя секретаря НАТО, новый этап войны России против Украины будет иметь военную составляющую гораздо более близкую к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, будут жертвы среди гражданского населения.

Поставки оружия Украине

Джоане добавил, что поэтому союзники решили поставлять Украине адаптированные к новой ситуации типы вооружения, и осудил массовые убийства мирных жителей россиянами.

Я приветствую решимость и то, как президент Зеленский и руководители украинской армии стремятся победить Россию раз и навсегда – это тоже важное изменение в том, как Украина видит собственные шансы, очевидно при нашей поддержке, но особенно благодаря собственному героизму,

– добавил Мирча Джоане.

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