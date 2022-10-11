Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что учения указывают на то, что силы НАТО готовы к отражению ядерных угроз. Такая подготовка раньше проходила один или два раза в год.

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"После применения Моратория на проведение ядерных испытаний мир немного "разрядился" от ядерного оружия", – говорит Жданов.

Но сегодня Россия открыто угрожает ядерным оружием, поэтому логично, что НАТО проверяет собственные ядерные способности,

– отмечает он.

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В каком состоянии ядерное оружие в России

Скорее всего, тактическое ядерное оружие в самом плохом состоянии, отмечает Олег Жданов, потому что его никто нигде не применял очень давно. И еще нужно добавить, что это еще советское вооружение.

"А другое оружие – неизвестно сколько главных запчастей россияне изготовляли и изготовляли ли вообще. Если было надлежащее хранение, то есть шанс, что ядерное оружие технически исправно, но этого никто не может гарантировать", – резюмирует он.