Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що навчання вказують на те, що сили НАТО готові до відбиття ядерних загроз. Така підготовка раніше проходила один або два рази на рік.

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"Після застосування Мораторію на проведення ядерних випробувань – світ трохи "розрядився" від ядерної зброї", – каже Жданов.

Але, сьогодні Росія відкрито погрожує ядерною зброєю, тому логічно, що НАТО перевіряє власні ядерні спроможності,

– зазначає він.

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В якому стані ядерна зброя в Росії

Скоріше за все, тактична ядерна зброя в найгіршому стані, зазначає Олег Жданов, бо її ніхто ніде не застосовував дуже давно. І ще потрібно додати, що це ще радянське озброєння.

"А інша зброя – невідомо скільки головних запчастин росіяни виготовляли і чи виготовляли взагалі. Якщо було належне зберігання, то є шанс, що ядерна зброя технічно справна, але цього ніхто не може гарантувати", – резюмує він.