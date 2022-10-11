Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про загрозу наступу з білорусі, причини ракетного терору та його наслідки – читайте далі.

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Росія у відчаї намагається змінити тактику війни, адже на полі бою, стикаючись з героїчним опором ЗСУ, окупанти зазнають поразки. Саме таку тезу нині можна почути серед західних політиків. Та, на щастя, на Заході ракетні атаки Путіна практично нікого не змусили говорити про термінову необхідність переговорів. Навпаки там заговорили про посилення допомоги, щоправда її характер змінюється через зміну російської тактики – тепер головний акцент зосереджується на постачанні систем ППО та зброї, яка дозволить захистити українські мирні міста. Водночас Кремль все ще намагається розіграти білоруську карту. Білоруський режим оголосив про раптову перевірку власних збройних сил, а окремі посібники диктатора Лукашенка вже заявляють, що наближається перелом у війні, нібито, на користь Росії.

Тож, докладніше про те, як і чому Кремль перейшов до ракетного терору та залякування і як на це реагує Захід.

Другий день масованих ракетних атак: Кремль знову вигадує успіхи

Сьогодні росіяни знову, з самого ранку гатили ракетами по Україні. Зокрема надійшли повідомлення про вибухи у Львові та Вінниці. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті відбувся ракетний удар "по об’єкту критичної інфраструктури", внаслідок чого частина міста знову опинилася без світла. Хоча буквально на ранок львівським енергетикам вдалося впоратися із наслідками вчорашньої атаки. Пізніше стало відомо, що у Львівській області пролунало три вибухи на двох об‘єктах енергетики.

У Вінниці росіяни також били по об’єкту енергетики. Зокрема двічі атакували Ладижинську ТЕС. Перший удар завдали за допомогою іранського дрона-камікадзе. Пізніше, коли енергетики вже взялися за ліквідацію наслідків вибуху, росіяни завдали другий удар. На жаль є поранені.

Сьогодні, як і вчора, окупанти запускали свої ракети з акваторії Каспійського моря, а безпілотники з окупованих територій. І знову як і вчора, нашим системам ППО вдалося збити більше половини ракет. Втім, на жаль, варто констатувати, що ми все ще потребуємо більше сучасних ППО, аби закрити наші міста від ворожих нальотів. В командуванні повітряних сил ЗСУ наголошують, що із надходженням західних систем ППО показник знищення російських ракет значно зросте.

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За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, масований ракетний удар росіян по критичній інфраструктурі мав дві основні мети — зашкодити енергетичній системі України та зламати моральний дух українців. Водночас ППО України спрацювала на відмінно, відмінусувавши половину повітряних цілей ворога. Тобто, навіть за наявних сил і засобів, ЗСУ героїчно прикриває наше небо.

І, до речі, окремі західні джерела стверджують, що після початку масових ракетних атак росіян, Україна разом із партнерами змінює пріоритети у питанні постачання Україні зброї. Зокрема, тепер головний наголос саме на системи ППО. Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вже заявила, що Німеччина у найближчі дні передасть Україні систему IRIS-T, а Джо Байден у розмові із Зеленським висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, а також пообіцяв, що США пришвидшать передачу Україні сучасних систем ППО.

Втім, на Росії, на жаль, ніяк не вгамуються. Так зване міноборони Росії, після сьогоднішньої серії атак заявило, що задоволене результатами, оскільки вони нібито "досягли поставленої мети". І знову там заявили про те, що нібито їм вдалося знищити об'єкти військового управління та енергетики України. Ба більше, там розповіли, що вони знищили "дві бази зберігання пального для української військової техніки біля Дніпра та Павлограда, 5 складів озброєння, зокрема об'єднаного угруповання українських військ "Примор'я" біля Миколаєва".

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На жаль, такі атаки все ще будуть продовжуватися і в цих терактах все більше приймає участь Білорусь. Напередодні в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія активно перекидає до Білорусі іранські дрони-камікадзе Shaheed 136, натомість з Білорусі вивозять боєприпаси. За даними розвідки, станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8 одиниць. Відповідно, всі ці безпілотники можуть атакувати об’єкти в Україні.

Натомість, в ГУР також повідомили, що Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами, який відправили з 43-го арсеналу зберігання ракет та боєприпасів збройних сил Білорусі в Гомельській області. Також найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою, боєприпасами та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання армії Білорусі. Тобто, режим Лукашенка розконсервовує свої склади з озброєнням і передає його Росії в надії, що росіяни зможуть перемогти і кара його омине.

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Ба більше, сьогодні з боку Білорусі знову лунала низка дивних заяв. По-перше, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віднині усі органи державної безпеки Білорусі будуть підпорядковані лише йому особисто. Схоже тут Лукашенко копіює свого товариша Путіна. Чому це важливий момент? Річ у тім, що це відбувається на тлі ескалації війни Росії проти України і натяків на те, що Білорусь може відкрито вступити у війну.

Як повідомлялося раніше, у білоруських силових структурах не всі у захваті від перспективи участі у війні проти України. Тож, Лукашенко просто завчасно намагається уникнути будь-яких протестів серед силовиків.

Особливо це важливо для Лукашенка тепер, адже сьогодні диктатор віддав наказ про проведення перевірки збройних сил Білорусі. Як стверджує міноборони республіки, під час перевірки військові частини відпрацюють приведення в бойову готовність, марш, а також "розгортання в призначених районах із виконанням навчально-бойових завдань". Перевірка нібито необхідна для визначення готовності до виконання завдань. Яких саме, там звісно не говорять.

Однак трохи раніше, міністр оборони Білорусі запевнив, що вони не хочуть війни з Україною, якщо Україна не провокуватиме білорусів.

Тут я просто нагадаю, що цей же Хрєнін, за кілька днів до повномасштабного вторгнення 24 лютого, публічно заявив, що Білорусь не допустить, аби напад на Україну відбувався з її території. І навіть давав слово офіцера. Чого воно варте – всі ми знаємо.

Однак ж на злодію і шапка горить. І от у КДБ Білорусі озвучили чого вони очікують і до чого, ймовірно, готуються. Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого. На його думку, цьому спонукатиме мобілізація на Росії. Хоча він одразу ж додає, що це можливо лише у разі, якщо Росії вдасться забезпечити своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням. Втім, зважаючи на те, що росіяни вигрібають склади з боєприпасами в Білорусі, це здається вкрай сумнівним.

Однак говорити про те, що Білорусь готується до нападу, а тому і оголосила про чергові навчання та перекидання в країну російських військ – не варто. Аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що Кремль може використати додаткові російські сили в Білорусі для того, щоб зафіксувати українські війська під Києвом і не допустити їхнього перекидання в інші місця для участі в контрнаступах.

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Втім, росіяни точно використовуватимуть Білорусь для нанесення ударів по Україні з повітря. Однак чергова ескалація проти України, обертається для Кремля новим витков відповіді з боку Заходу. Напередодні міністр оборони Олексій Резніков проаналізував масований ракетний удар з боку Росії і впевнений, що це було контрпродуктивно і матиме для Росії руйнівні наслідки.

Якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі. Знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців – сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку,

– наголосив Резніков.

Після цього, президент Європейської Ради Шарль Мішель також заявив, що масовані ракетні удари по Україні свідчать про зростаючий відчай Кремля. Відповідно, за словами Мішеля, Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленні та забезпеченні потреб у підготовці до зими.

Разом з тим, президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки Росії проти українських міст, попереджаючи, що це – воєнний злочин без терміну давності. Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та, як не дивно, Угорщини.

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У США заявили, що Росія планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Кримському мосту. Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів, відповідно, росіяни готувалися до переходу на новий етап війни заздалегідь.

Такої ж думки і президент Франції Еммануель Макрон, який заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни. Відповідно, Макрон планує терміново скликати своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".

І щодо зміни характеру війни наразі говорить більшість західних політиків, мовляв, Путін розуміючи, що програє на полі бою, намагається нищити інфраструктуру, аби посіяти паніку та хаос серед українців. З цим пов’язане і призначення командувачем окупаційними військами в Україні генерала Сергєя Суровікіна. За даними Британської розвідки, це спроба покращити проведення військових операцій в Україні.

Розвідка нагадує, що протягом більшої частини війни Росія, ймовірно, не мала єдиного польового командира над своїми військами в Україні. Генерал Александр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи зміг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання військ Росії. Втім, і Суровікіну доведеться конкурувати з дедалі більш роздробленим російським Міноборони, яке не має достатніх ресурсів для досягнення політичних цілей, встановлених Кремлем. Отже єдине на що може сподіватися Суровікін – це ракетний терор..

На нову фазу війни активно реагують і в НАТО. Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс сьогодні звернулася до лідерів "Великої сімки" із закликом провести термінову зустріч лідерів НАТО. Окрім того, вона наголошує на збереженні та примноженні західних санкцій.

Втім, у США певні, що Путін буде лише нарощувати свій терор у спробі все ж змусити українців піти на територіальні поступки. Американський підполковник у відставці Олександр Віндман, колишній директор із європейських справ у Раді національної безпеки США, в інтерв’ю CNN сказав, що аби цей план Путіна не вдався, США мають допомогти Україні в питанні забезпечення ППО.

Справжня мета терору: Росія знову погрожує Заходу

І от після серії ракетних атак, Росія по суті сама визнала навіщо вона це робить. Кремль все ще хоче угоди, але на виграшних для себе умовах. Річ у тім, що після терактів, після запуску ІПСО про те, що Росія готує новий наступ, Кремль почав намагатися тиснути на Захід. Це була акція по залякуванню не лише українців.

Російське МЗС одразу ж почало погрожувати західним країнам. Наприклад, після ракетних ударів Росії та після заяви Макрона, що Франція готова збільшити військову допомогу, речник російського посольства в Парижі, нахабно заявив, що смертельні удари Москви по України стали "логічним наслідком" останніх подій війни. Він заявив, що мовляв, Росія довго терпіла і давала час Зеленському подумати та піти на поступки, але коли цього не відбулося, Росія пішла на нову ескалацію. Ба більше, речник російського посольства в Парижі цинічно додав, що влучання російської ракети у дитячий майданчик у Києві 10 жовтня – це нібито наслідок несправності українських систем ППО, адже у росіян "супер-пупер високоточні" ракети.

Після цього, посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що Вашингтону і його союзників не варто постачати Україні додаткове озброєння, адже це може призвести до ескалації. А от заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков попередив, що Москва може вжити "контрзаходів" проти Сполучених Штатів і їхніх європейських союзників через їхню "зростаючу участь" у конфлікті в Україні. І знову наполіг – не варто передавати Україні додаткове озброєння.

Тобто всі ці ракетні атаки – це ще й спроба залякати Захід і віднадити наших партнерів від військової допомоги. Однак зрозуміло, що навряд чи Захід боїться погрози Росії, а тому крапку у сутності ракетного терору поставив олійник МЗС Росії Сергій Лавров, який заявив, що Кремль сподівається на те, що Зеленський передумає і все ж піде на переговори з Путіним під натиском ракетного терору.

Втім, розрахунки Кремля марні – навіть на Заході лише поодинокі маргінали закликають до переговорів, а отже і ракетний терор зазнає фіаско.

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