НАТО согласилась принять Украину в Альянс без ПДЧ, – Столтенберг

НАТО согласилась принять Украину в Альянс без Плана действий по членству. То есть наша страна вступит в организацию только с одного шага.

Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине. Генсек Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что Альянс примет страну к себе без ПДЧ.

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Когда Украина получит приглашение в НАТО

Генсек сообщил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все страны-члены, и когда Киев выполнит все требования касательно вступления.

Для Украины это (вступление в НАТО – 24 Канал) будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы, когда придем к согласию среди членов НАТО, выдадим приглашение Украине. Это четкий путь к членству Украины в НАТО,

– сказал Столтенберг.

В то же время, он дал понять, что Украина не станет членом Альянса, пока не победит в войне.

Если победы нет, то нет оснований говорить о членстве,

– заявил он.

При этом Генсек НАТО подчеркнул, что именно поэтому партнеры и оказывают Украине военную помощь, чтобы она победила.

Альянс поможет перейти Украине к военной системе НАТО

Столтенберг сообщил, что Альянс решил предоставить Украине многолетнюю программу военной помощи, которая поможет осуществить переход от советской системы к натовской. Там будет и оборудование по разминированию, и по медицине и тому подобное. В общей сложности Альянс будет выделять до 500 миллионов в год для модернизации украинской армии.

Кроме того, он анонсировал запуск Совета Украина-НАТО – он должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Генсек Альянса отметил, что во время этого Совета Киев и члены НАТО будут встречаться как равные.

Столтенберг представит пакет приближения Украины к НАТО Зеленскому

Первая встреча в формате Совет Украина-НАТО состоится завтра, 12 июля.

Йенс Столтенберг заявил, что тесно общается со странами-союзниками Альянса, с чиновниками Украины и Зеленским.

Мы встретимся сегодня с ним. У нас также будет встреча в рамках Совета Украина-НАТО завтра. Я представлю этот пакет из трех элементов для приближения Украины к НАТО,

– сказал Генсек.

Отметим, что сегодня, 11 июля, Владимир Зеленский гневно отреагировал на действия союзников. Президент был в шоке, когда узнал, что Альянс обсуждает формулировки относительно приглашения Украины, а не членства.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины,

– сказал он.

Это заявление глава государства сделал по дороге на саммит НАТО. Известно, что украинский лидер уже находится в Вильнюсе.