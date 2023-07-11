В НАТО утвердили планы защиты от нападения России, – Reuters
Источник:Reuters
За день саммита в Вильнюсе страны НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли согласия по региональным оборонным планам. В них подробно описано, как Североатлантический союз будет реагировать в случае атаки России.
Как подчеркивают в СМИ, десятилетиями в НАТО не видели потребности в крупномасштабных планах обороны. Дело в том, что страны Североатлантического союза вели небольшие войны в Афганистане и Ираке. Кроме того, в НАТО считали, что постсоветская Россия больше не представляет реальной угрозы.
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НАТО должна разработать все возможные сценарии
Сейчас в Украине идет война, которая является самой кровопролитной в Европе с 1945 года. Более того, этот ужас происходит близко к границам НАТО. Учитывая это, в Альянсе решили разработать все возможные сценарии и спланировать оборону задолго до конфликта с таким противником, как Россия.
Правда, Турция решила заблокировать утверждение подобных планов. Однако причина не в России и Украине. Анкаре не понравилась формулировка некоторых географических мест, таких как Кипр.
Споры по Кипру между Афинами и Анкарой продолжаются до сих пор. В частности, это одна из причин, почему Турция еще не вошла в ЕС.
Также Турция настаивала, чтобы Босфор назывался "турецким проливом", и хотела сделать больший акцент на борьбе с терроризмом, а не просто сосредоточиться на угрозе России.
Оборонные планы НАТО: детали
Кроме реакции на российскую атаку, в этих планах будут также рекомендации странам НАТО, как модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.
Необходимость финансирования такого фундаментального сдвига стала одной из причин, по которой лидеры Альянса намерены повысить военные расходы. Таким образом, минимальное требование для стран НАТО составит 2% от национального ВВП.
По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов понадобится несколько лет. Правда, при необходимости Североатлантический союз может немедленно вступить в бой.
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Саммит НАТО в Вильнюсе: какие решения должны быть приняты
- Мероприятие состоится 11 – 12 июля.
- По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в Вильнюсе страны Альянса хотят сделать Украину еще сильнее. Также будет изложено видение его будущего.
- Кроме того, на саммите хотят обновить политические связи между Украиной и НАТО. В частности, реформируют работу Совета Украина – НАТО.
- Кроме украинского вопроса, на саммите обсудят вступление Швеции в НАТО. Ранее его блокировала Турция из-за сожжения Корана на демонстрациях в Стокгольме и другие подобные акции. Правда, по последней информации, Эрдоган все же согласился поскорее передать протокол о присоединении Швеции и обеспечить ратификацию.
- Еще одним вопросом Вильнюса станут вышеупомянутые планы обороны. Состоят они из четырех тысяч страниц и охватят три основных региона: северный (Атлантический и Арктический регионы), центральный (Европу от Балтии до Альп) и южный (к югу от Альп до Средиземноморья, включая страны НАТО, расположенные вокруг Черного моря).