В НАТО утвердили планы защиты от нападения России, – Reuters

За день саммита в Вильнюсе страны НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли согласия по региональным оборонным планам. В них подробно описано, как Североатлантический союз будет реагировать в случае атаки России.

Как подчеркивают в СМИ, десятилетиями в НАТО не видели потребности в крупномасштабных планах обороны. Дело в том, что страны Североатлантического союза вели небольшие войны в Афганистане и Ираке. Кроме того, в НАТО считали, что постсоветская Россия больше не представляет реальной угрозы.

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НАТО должна разработать все возможные сценарии

Сейчас в Украине идет война, которая является самой кровопролитной в Европе с 1945 года. Более того, этот ужас происходит близко к границам НАТО. Учитывая это, в Альянсе решили разработать все возможные сценарии и спланировать оборону задолго до конфликта с таким противником, как Россия.

Правда, Турция решила заблокировать утверждение подобных планов. Однако причина не в России и Украине. Анкаре не понравилась формулировка некоторых географических мест, таких как Кипр.

В 1974 году Турция оккупировала около 35% территории Кипра. Произошло после переворота на острове, который устроила хунта "черных полковников". Как следствие, в 1983 году северное турецкое общество провозгласило себя Турецкой Республикой Северного Кипра.Споры по Кипру между Афинами и Анкарой продолжаются до сих пор. В частности, это одна из причин, почему Турция еще не вошла в ЕС.

Также Турция настаивала, чтобы Босфор назывался "турецким проливом", и хотела сделать больший акцент на борьбе с терроризмом, а не просто сосредоточиться на угрозе России.

Оборонные планы НАТО: детали

Кроме реакции на российскую атаку, в этих планах будут также рекомендации странам НАТО, как модернизировать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

Необходимость финансирования такого фундаментального сдвига стала одной из причин, по которой лидеры Альянса намерены повысить военные расходы. Таким образом, минимальное требование для стран НАТО составит 2% от национального ВВП.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов понадобится несколько лет. Правда, при необходимости Североатлантический союз может немедленно вступить в бой.

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