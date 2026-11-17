Председатель аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в эфире 24 Канала, что подобные неофициальные предложения не имеют под собой никаких реальных оснований.

Adv

популярные видео

Почему уступка территорий не гарантирует безопасность

По его словам, отдельные политики или даже Соединенные Штаты не способны самостоятельно гарантировать Украине членство, ведь любое расширение блока требует обязательного консенсуса и ратификации всеми странами-участницами.

Эксперт отметил, что поспешные уступки могут оставить государство беззащитным перед новыми угрозами, не обеспечив при этом обещанной защиты.

Членство в НАТО не может обещать нам никто, кроме всего Альянса, который предварительно официально проговорит все это. И это очень долгий путь. Мы можем себе представить ситуацию, когда пошли на этот шаг, вышли из Донбасса, а процесс и путь к членству в НАТО могут длиться бесконечно, и никаких гарантий никто нам дать не может– подчеркнул Олег Рыбачук.

Реклама

Олег Рыбачук о вступлении в НАТО в обмен на уход из Донбасса: видео

Также гость программы обратил внимание на дипломатические сдвиги в Европе, в частности на создание совместной переговорной группы, в которую вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС и стран формата E5 – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Привлечение официальных институтов Евросоюза является важным шагом вперед, поскольку Кремль долгое время пытался игнорировать Брюссель и договариваться с государствами по отдельности.

Рыбачук подчеркнул, что европейским партнерам необходимо придерживаться общих жестких рамок и не соглашаться на навязанные условия. Ключевым требованием для начала любого диалога должно быть полное прекращение огня, а не попытки противника вести боевые действия под прикрытием переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что американские партнеры впервые спросили о возможности выхода из Донбасса в обмен на вступление в НАТО, однако Украина не признает оккупацию. В то же время аналитики предупреждали, что обещание НАТО в обмен на территории невыполнимо из-за внутренних противоречий среди союзников.