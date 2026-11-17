Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в ефірі 24 Каналу, що подібні неофіційні пропозиції не мають під собою жодного реального підґрунтя.

Adv

популярні відео

Чому поступки територіями не гарантують безпеку

За його словами, окремі політики або навіть Сполучені Штати не здатні самостійно гарантувати Україні членство, адже будь-яке розширення блоку вимагає обов'язкового консенсусу та ратифікації всіма країнами-учасницями.

Експерт зазначив, що поспішні поступки можуть залишити державу беззахисною перед новими загрозами, не давши натомість обіцяного захисту.

Членство в НАТО не може обіцяти нам ніхто, крім всього Альянсу, який попередньо все це офіційно проговорить. І це дуже довгий шлях. Ми можемо собі уявити ситуацію, коли пішли на цей крок, вийшли з Донбасу, а процес і дорога до членства в НАТО можуть тривати безкінечно і ніяких гарантій ніхто нам не може дати– наголосив Олег Рибачук.

Реклама

Олег Рибачук про вступ до НАТО в обмін на вихід з Донбасу: відео

Також гість програми звернув увагу на дипломатичні зрушення в Європі, зокрема на запуск спільної переговорної групи, куди увійшли представники Єврокомісії, Ради ЄС та країн формату E5 – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Польщі. Залучення офіційних інституцій Євросоюзу є важливим кроком уперед, оскільки Кремль тривалий час намагався ігнорувати Брюссель і домовлятися з державами поодинці.

Рибачук підкреслив, що європейським партнерам потрібно тримати спільні жорсткі рамки й не погоджуватися на нав'язані умови. Ключовою вимогою для початку будь-якого діалогу має бути повне припинення вогню, а не спроби ворога вести бойові дії під прикриттям переговорів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що американські партнери вперше запитали про можливість виходу з Донбасу в обмін на Альянс, проте Україна не визнає окупації. Водночас аналітики застерігали, що обіцянка НАТО в обмін на території є нездійсненною через внутрішні суперечності серед союзників.