Решение было принято 16 сентября 2023 года на конференции Военного комитета НАТО в Осло. Нынешним главой комитета является адмирал Роб Бауэр.

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Что известно об избрании нового главы Военного комитета НАТО

16 сентября министры обороны стран-членов НАТО приняли не менее двух решений, связанных с должностью главы Военного комитета НАТО. В частности, они:

согласились продлить мандат нынешнего главы Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра еще на 6 месяцев;

избрали его преемником начальника Генерального штаба Италии адмирала Джузеппе Кофе Драгоне.

В НАТО объяснили, что это решение позволит адмиралу Драгоне работать в должности начальника штаба обороны Италии до ноября 2024 года.

Что сказал Драгоне об Украине

Выступая после своего избрания Джузеппе Каво Драгоне заявил, что он от имени Италии имеет большую честь получить это назначение, которое будет выполнять с безоговорочной приверженностью успеху Альянса и утверждению его основополагающих ценностей, свободы и демократии.

НАТО сможет предложить полную поддержку Украине и вызовам, которые вырисовываются в международном масштабе,

– заявил избранный глава Военного комитета НАТО.

В свою очередь действующий глава Роб Бауэр заявил, что он приложит все усилия, чтобы:

"продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в рамках нашего Альянса";

"активно поддерживать связь с партнерами НАТО по всему миру".

Обратите внимание! Глава Военного комитета НАТО на основе консенсуса представляет взгляды всех начальников обороны Североатлантического союза. Он также является главным военным советником генерального секретаря, Североатлантического совета и других старших органов НАТО.

Кроме того, руководит повесткой дня и обсуждениями Военного комитета, учитывая мнения и работая над примирением различных национальных позиций или политических разногласий с советами, с которыми все могут согласиться.

Что известно о Джузеппе Кофе Драгоне