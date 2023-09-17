Рішення ухвалили 16 вересня 2023 року на конференції Військового комітету НАТО в Осло. Нинішнім очільником комітету є адмірал Роб Бауер.

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Що відомо про обрання нового глави Військового комітету НАТО

16 вересня міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили щонайменше два рішення, пов'язані з посадою глави Військового комітету Альянсу. Зокрема, вони:

погодилися продовжити мандат нинішнього голови Військового комітету НАТО адмірала Роберта Бауера ще на 6 місяців;

обрали його наступником начальника Генерального штабу Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

У НАТО пояснили, що це рішення дозволить адміралу Драгоне працювати на посаді начальника штабу оборони Італії до листопада 2024 року.

Що сказав Драгоне про Україну

Виступаючи після свого обрання Джузеппе Каво Драгоне заявив, що він від імені Італії має велику честь отримати це призначення, яке виконуватиме з беззастережною відданістю для успіху Альянсу та утвердженню його основоположних цінностей, свободи та демократії.

НАТО зможе запропонувати свою повну підтримку Україні та викликам, які вимальовуються у міжнародному масштабі,

– заявив обраний глава Військового комітету НАТО.

Своєю чергою чинний глава Роб Бауер заявив, що він докладе всіх зусиль, щоб:

"продовжувати об'єднувати північ, південь, схід, захід, великі та малі країни в рамках нашого Альянсу";

"активно підтримувати зв'язок з партнерами НАТО по всьому світу".

Зверніть увагу! Очільник Військового комітету НАТО на основі консенсусу представляє погляди всіх начальників оборони Альянсу. Також він є головним військовим радником генерального секретаря, Північноатлантичної ради та інших старших органів НАТО.

Окрім того, керує порядком денним та обговореннями Військового комітету, враховуючи думки та працюючи над примиренням різних національних позицій чи політичних розбіжностей із порадами, з якими всі можуть погодитися.

Що відомо про Джузеппе Каво Драгоне