Украинский президент 15 марта выступил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, сообщает 24 канал. На ней Зеленский высказался о позициях НАТО по войне в Украине.

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НАТО загипнотизировано Россией

Похоже, что НАТО или некоторые члены Альянса загипнотизированы агрессией России. Мы слышим сейчас очень много рассуждений о Третьей мировой войне,

– отметил глава государства.

Он добавил, что речь идет о том, что мировая война может начаться, если Альянс закроет небо над Украиной для российских ракет и самолетов. Поэтому до сих пор не создана гуманитарная воздушная зона над Украиной, а российские войска могут бомбить мирные украинские города и убивать людей, взрывать жилые дома, больницы, школы.

Зеленский объяснил, что одним из примеров являются разрушенные с начала 15 марта 4 многоэтажки в Киеве, а также десятки погибших и уничтоженная инфраструктура в других городах.

Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо: смотрите видео