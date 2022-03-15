Український президент 15 березня виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, повідомляє 24 канал. На ній Зеленський висловився про позиції НАТО щодо війни в Україні.

Дізнайтеся більше Представив бачення, як зупинити війну: Зеленський виступив на зустрічі Joint Expeditionary Force

НАТО загіпнотизоване Росією

Схоже, що НАТО чи деякі члени Альянсу загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо зараз дуже багато міркувань про Третю світову війну,

– зазначив глава держави.

Він додав, що йдеться про думки, що світова війна може розпочатися, якщо Альянс закриє небо над Україною для російських ракет та літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною, а російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста та вбивати людей, підривати житлові будинки, лікарні, школи.

Зеленський пояснив, що одним із прикладів є зруйновані від початку 15 березня 4 багатоповерхівки в Києві, а також десятки загиблих та знищена інфраструктура в інших містах.

Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо: дивіться відео