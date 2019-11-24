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      НАТО не хочет конфликта с Россией, – помощник Трампа о вступлении Украины

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      Вступление Украины в НАТО не на повестке дня, альянс не хочет конфликта с РФ? – помощник Трампа / AP

      Вступление Украины в НАТО сейчас "непривлекательно" и не стоит на повестке дня, поскольку это спровоцирует еще больший конфликт. Однако альянс хочет сдерживать РФ.

      Альянс не хочет конфликта с Россией, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе, пишет "НВ".

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      Он отметил, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией.

      Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс – 24 канал) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас ..., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией,
      – заявил О'Брайен.

      Отметим, Украина официально обратилась в Североатлантический альянс с просьбой присоединиться к партнерству расширенных возможностей. Впрочем, эта программа не имеет целью заменить план действий по членству в НАТО.

      В то же время Украина не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Заявка, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики НАТО Новости США Украина – Россия Евроинтеграция
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