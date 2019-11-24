НАТО не хоче конфлікту з Росією, – помічник Трампа про вступ України

Вступ України до НАТО наразі є "непривабливим" і не стоїть на порядку денному, оскільки це спровокує ще більший конфлікт. Натомість альянс хоче стримувати РФ.

Альянс не хоче конфлікту з Росією, про це заявив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн на форумі з міжнародної безпеки у Галіфаксі, пише "НВ".

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Він наголосив, що НАТО не може розглядати питання вступу України до альянсу, поки країна перебуває у стані війни з Росією.

Що стосується України і НАТО, то не думаю, що це (вступ в альянс — 24 канал) зараз на порядку. Не думаю, що це привабливо привести Україну прямо зараз…, яка перебуває в конфлікті з Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з Росією. Ідея НАТО полягає в тому, щоб запобігти і стримувати війну з Росією,

– заявив О'Браєн.

Зазначимо, Україна офіційно звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням приєднатися до партнерства розширених можливостей. Втім, ця програма не має на меті замінити план дій щодо членства в НАТО.

Водночас Україна не подаватиме повторну заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Заявка, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу