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      НАТО не против диалога с Россией, – Столтенберг

      23 Читати новину українською
      Столтенберг выступил за диалог с Россией
      Столтенберг выступил за диалог с Россией / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Российской Федерацией, несмотря на напряженные отношения между Альянсом и Москвой.

      Об этом Генсек НАТО заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, передает dw.com.

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      Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией,
      – заявил Столтенберг.

      В то же время, глава НАТО подчеркнул, что Запад "нельзя быть наивным", а следует "держаться вместе перед Москвой".

      "От таких немецких политиков, как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт (канцлеры Германии, – 24 канал) во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", – добавил Столтенберг.

      По его словам, Западу удается находить решения проблем с Россией, несмотря на всю политическую напряженность.

      Глава Североатлантического альянса считает, что самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики.

      Он также добавил, что во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы – более комплексные".

      "Из европейской истории мы узнали, что издержки войны намного дороже, чем цена мира", – напомнил Столтенберг.

      Что такое НАТО? Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости политики Новости России Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
      Источник: 24 Канал
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