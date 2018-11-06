НАТО не против диалога с Россией, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за диалог с Российской Федерацией, несмотря на напряженные отношения между Альянсом и Москвой.

Об этом Генсек НАТО заявил в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, передает dw.com.

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Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией,

– заявил Столтенберг.

В то же время, глава НАТО подчеркнул, что Запад "нельзя быть наивным", а следует "держаться вместе перед Москвой".

"От таких немецких политиков, как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт (канцлеры Германии, – 24 канал) во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", – добавил Столтенберг.

По его словам, Западу удается находить решения проблем с Россией, несмотря на всю политическую напряженность.

Глава Североатлантического альянса считает, что самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики.

Он также добавил, что во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы – более комплексные".

"Из европейской истории мы узнали, что издержки войны намного дороже, чем цена мира", – напомнил Столтенберг.

Что такое НАТО? Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.