Самолеты РФ устроили провокацию во время учений НАТО

Российские противолодочные самолеты Ту-142 без предупреждения пролетели на небольшой высоте над кораблем возле берегов Норвегии, на котором находились морские пехотинцы НАТО.

Об этом сообщает DW.

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Инцидент произошел 2 ноября во время учений НАТО Trident Juncture.

После инцидента в Минобороны России заявили, что два российских военных самолета совершили "запланирован полет", который длился более 12 часов.

Ранее представители РФ заявляли, что считают учения "антироссийской демонстрацией силы", предупредив, что они не останется без ответа.

Что такое НАТО?

Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.