14:04
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Літаки РФ влаштували провокацію під час навчання НАТО

      657 Читать новость на русском
      Провокація РФ під час навчань НАТО
      Провокація РФ під час навчань НАТО / Фото з соцмереж

      Російські протичовнові літаки Ту-142 без попередження пролетіли на невеликій висоті над кораблем біля берегів Норвегії, на якому знаходилися морські піхотинці НАТО.

      Про це повідомляє DW.

      Читайте також: Росія більше не має можливостей і бажання завоювати Європу, – американський генерал-лейтенант

      Інцидент трапився 2 листопада під час навчань НАТО Trident Juncture. 

      Після інциденту в Міноборони Росії заявили, що два російські військові літаки здійснили "запланований політ", який тривав більше 12 годин.

      Раніше представники РФ заявляли, що вважають навчання "антиросійською демонстрацією сили", попередивши, що воно не залишиться без відповіді.

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Теги: Новини Росії НАТО Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сьогодні , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сьогодні , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сьогодні , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США провели спецоперацію у Ємені: ЗМІ повідомляють про десятки загиблих у зіткненнях
       29 січня 2017 , 18:20
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук