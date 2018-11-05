Літаки РФ влаштували провокацію під час навчання НАТО

Російські протичовнові літаки Ту-142 без попередження пролетіли на невеликій висоті над кораблем біля берегів Норвегії, на якому знаходилися морські піхотинці НАТО.

Про це повідомляє DW.

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Інцидент трапився 2 листопада під час навчань НАТО Trident Juncture.

Після інциденту в Міноборони Росії заявили, що два російські військові літаки здійснили "запланований політ", який тривав більше 12 годин.

Раніше представники РФ заявляли, що вважають навчання "антиросійською демонстрацією сили", попередивши, що воно не залишиться без відповіді.

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.