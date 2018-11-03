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      Росія більше не має можливостей і бажання завоювати Європу, – американський генерал-лейтенант

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      Росія захоплювати Європу планів немає, але від ідеї зруйнувати ЄС і НАТО не відмовилась, – Бен Ходжес
      Росія захоплювати Європу планів немає, але від ідеї зруйнувати ЄС і НАТО не відмовилась, – Бен Ходжес / Соцмережі

      Відомий американський військовий, екс-командувач Сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що порівняно з 70-80 роками XX століття, сьогодні Росія вже не є такою потужною для завоювання Європи, щоправда Кремль не відмовляється від ідеї зруйнувати Євросоюз і НАТО.

      Про це він заявив у коментарі виданню "Апостроф".

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      Постійно обговорюють ризики нападу Росії на Білорусь і країни Балтії. І ці загрози є дуже реальними, але це не означає, що вони – неминучі чи постійні. Росія більше не має можливостей і бажання завоювати Європу, як це було у 70–80-х роках. Ми знаємо, що в них були такі плани, судячи з досліджень і того, що знайшли в архівах після "Холодної війни". Зате вони хочуть зруйнувати ЄС і НАТО, підірвати згуртованість Альянсу. І вони можуть вдатися до обмеженого нападу на, можливо, Литву, щоби спробувати продемонструвати, що Альянс не може чи не буде захищати одного зі своїх членів. Ось така авантюра,
      – зауважив він.

      Як наголошує військовий, саме тому стримування та згуртованість є настільки важливими, щоби Росія ніколи жахливо не прорахувалася, що члени НАТО не триматимуться разом.

      "Якщо ж ми справді матимемо непідготований і роз’єднаний вигляд, ризик такого жахливого прорахунку Росії зросте", – зазначив генерал-лейтенант.

      Також Ходжес сподіваюся, що Росія все ж поважатиме суверенітет Білорусі.

      "Не знаю, чи вони планують вторгнення до Білорусі, але Заходу слід шукати способи посилити Білорусь і заохотити її, щоби вона вимагала від Росії поважати свій суверенітет", – переконує екс-командувач Сухопутними силами США в Європі.

      Також він сповістив, які дії слід очікувати від НАТО у разі, якщо Кремль нападе, до прикладу, на Литву.

      Альянс досі базується на колективній безпеці всіх членів, тому, за статтею 5, збройний напад на одну країну вважатиметься атакою на всіх. Тому якби напали на Латвію, Литву, Румунію чи якусь іншу країну НАТО, Альянс відреагував би дуже швидко, зібравши Північноатлантичну раду, щоб обміркувати ситуацію. Певен, що Сполучені Штати та інші країни відреагували би блискавично, діючи у двосторонньому чи багатосторонньому форматі,
      – підсумував Бен Ходжес.

      До слова, на переконання Бена Ходжеса сьогодні Росія розглядає Чорне море як своє, оскільки воно є хорошим пусковим майданчиком для Сирії, усього Близького Сходу та Східного Середземномор’я. Водночас він додав, що саме з цієї причини Кремль окупував Крим і затримує судна в Азовському морі.

      Теги: Новини Росії Новини США Європа НАТО війна Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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